Антич назвал условие, при котором Кокорин заиграет в «Фиорентине»

Сегодня, 21:25
Полузащитник «Химок» Никола Антич в комментарии для «СЭ» высказался о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина.
— Может быть, следите за Миранчуком?
— Конечно. Смотрю за всеми, в том числе и за Головиным в «Монако».
— Можете оценить уровень наших легионеров?
— Алексей играет в «Торино», я их очень много смотрю, потому что там Милинкович-Савич на воротах, а также Радонич. Что касается Миранчука, он хороший, качественный игрок.
— Говорят, что Кокорин может вернуться в «Фиорентину». Сможет ли он там все же заиграть?
— Может, если захочет. Качественный игрок. Но только если захочет.
Кокорин забил 13 голов за кипрский клуб в текущем сезоне.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном выкупе «Арисом» российского футболиста у «Фиорентины», которой он принадлежит.