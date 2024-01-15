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Италия

Сегодня, 22:02

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч против «Фрозиноне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Аталантой» и «Фрозиноне» в 20-м туре итальянской серии А.

Игра пройдет в Бергамо. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Российский полузащитник хозяев поля Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.

«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджери, Эдерсон, Де Рон, Хольм, Де Кетеларе, Копмейнерс, Скамакка.

«Фрозиноне»: Турати, Матеус Лусуарди, Бонифаци, Околи, Лирола, Брешианини, Барренечеа, Маццителли, Харруи, Чеддира, Суле.

Италия. Серия А. 20-й тур
15 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Фрозиноне

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фрозиноне
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