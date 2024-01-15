Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч против «Фрозиноне»

Сегодня, 22:02
Стали известны стартовые составы на матч между «Аталантой» и «Фрозиноне» в 20-м туре итальянской серии А.
Игра пройдет в Бергамо. Начало — в 22.45 по московскому времени.
Российский полузащитник хозяев поля Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.
«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджери, Эдерсон, Де Рон, Хольм, Де Кетеларе, Копмейнерс, Скамакка.
«Фрозиноне»: Турати, Матеус Лусуарди, Бонифаци, Околи, Лирола, Брешианини, Барренечеа, Маццителли, Харруи, Чеддира, Суле.