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Италия

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«Аталанта» разгромила «Фрозиноне», Миранчук отыграл 30 минут

Руслан Минаев
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«Аталанта» дома разгромила «Фрозиноне» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 5:0.

Бергамаски забили три гола в период с 8-й минуты по 14-ю. Отметились Тен Копмейнерс, Эдерсон и Шарль де Кетеларе. В концовке матча отличились Давиде Дзаппакоста и Эмиль Хольм.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Аталанта» набрала 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице серии А.

«Фрозиноне» проиграл пятый матч подряд. Команда с 19 очками занимает 15-ю строчку.

Италия. Серия А. 20-й тур
15 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
5:0
Фрозиноне

Футбол
ФК Аталанта
ФК Фрозиноне
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