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Италия

Сегодня, 20:37

«Эмполи» объявил об увольнении Андреаццоли, команду возглавил Давиде Никола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Эмполи» Аурелио Андреаццоли покинул команду, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

70-летний итальянец в четвертый раз в карьере возглавил команду в сентябре. Под его руководством «Эмполи» провел 16 матчей, в которых одержал три победы, четырежды сыграл вничью и уступил в девяти играх.

Новым главным тренером «Эмполи» стал 50-летний Давиде Никола, который в феврале прошлого года покинул «Салернитану».

«Эмполи» с 13 очками занимает предпоследнее место в серии А после 20 туров.

Футбол
ФК Эмполи
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