«Аталанта» оценила форварда Хейлунда в 100 миллионов евро

«Аталанта» установила цен за нападающего клуба Расмусу Хейлунда, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, агентство SEG, представляющее интересы форварда, на этой неделе провело встречу с руководством бергамасков, на которой узнало, что цена игрока сейчас равна 100 миллионов евро. Ранее ожидалось, что итальянская команда захочет получить гораздо меньше — 47 миллионов евро.

Сам футболист хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы не намерены платить «Аталанте» требуемую сумму.

В минувшем сезоне 20-летний Хейлунд провел в серии А 32 матча, забив 9 голов и сделав 2 ассиста. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.