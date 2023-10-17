Балотелли — об Ибрагимовиче: «Он напал на меня без причины. У меня более сильный характер, чем у него»

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли ответил на критику со стороны экс-одноклубника по «Интеру» Златана Ибрагимовича.

Ранее Ибрагимович раскритиковал Балотелли, заявив, что 33-летний итальянец упустил все возможности, которые были у него по ходу карьеры. Кроме того, швед сказал, что предпочитает Марио форварда «Милана» Рафаэля Леау.

В ответ Балотелли выложил фото с кубком Лиги чемпионов, который он завоевал в «Интере» в 2010 году. Перед тем сезоном Ибрагимович, который ни разу в карьере не выигрывал Лигу чемпионов, перешел из «Интера» в «Барселону».

«Странно, что он публично напал на меня без всякой причины. То, что он предпочитает Леау, меня не интересует, это нормально, но он сказал что-то глупое.

Это ложь, что я не использовал все возможности, которые у меня были. Мой послужной список говорит сам за себя. Ибра всегда говорил мне, что я могу добиться большего, и в этом он прав. Я мог выиграть «Золотой мяч», это я могу сказать спокойно.

Фотография с кубком Лиги чемпионов? Я хотел показать ему, что играл в важных матчах, а он исчез перед одним из них. «Интеру» помогла продажа Ибры — Милито, Это'О и Снейдер сделали что-то уникальное.

С Иброй было нелегко играть, потому что он всегда старается уколоть тебя. У меня более сильный характер, чем у него, и поэтому я никогда не страдал от этого. С ним ты всегда отдаешь все, он вожак на поле, но он никогда не был мне старшим братом, им был Матерацци», — сказал Балотелли на TV Play.