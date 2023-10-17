Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:33

Балотелли — об Ибрагимовиче: «Он напал на меня без причины. У меня более сильный характер, чем у него»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марио Балотелли.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли ответил на критику со стороны экс-одноклубника по «Интеру» Златана Ибрагимовича.

Ранее Ибрагимович раскритиковал Балотелли, заявив, что 33-летний итальянец упустил все возможности, которые были у него по ходу карьеры. Кроме того, швед сказал, что предпочитает Марио форварда «Милана» Рафаэля Леау.

В ответ Балотелли выложил фото с кубком Лиги чемпионов, который он завоевал в «Интере» в 2010 году. Перед тем сезоном Ибрагимович, который ни разу в карьере не выигрывал Лигу чемпионов, перешел из «Интера» в «Барселону».

«Странно, что он публично напал на меня без всякой причины. То, что он предпочитает Леау, меня не интересует, это нормально, но он сказал что-то глупое.

Это ложь, что я не использовал все возможности, которые у меня были. Мой послужной список говорит сам за себя. Ибра всегда говорил мне, что я могу добиться большего, и в этом он прав. Я мог выиграть «Золотой мяч», это я могу сказать спокойно.

Фотография с кубком Лиги чемпионов? Я хотел показать ему, что играл в важных матчах, а он исчез перед одним из них. «Интеру» помогла продажа Ибры — Милито, Это'О и Снейдер сделали что-то уникальное.

С Иброй было нелегко играть, потому что он всегда старается уколоть тебя. У меня более сильный характер, чем у него, и поэтому я никогда не страдал от этого. С ним ты всегда отдаешь все, он вожак на поле, но он никогда не был мне старшим братом, им был Матерацци», — сказал Балотелли на TV Play.

Златан Ибрагимович
Марио Балотелли
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
2
Обсудить
Читайте также
Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!
Биография Камару Усмана: жизнь и карьера экс-чемпиона UFC
Появились подробности по делу подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей
WSJ сообщила о тайной доставке Украине ракет ATACMS
Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клуб серии А следит за бывшим футболистом Черчесова