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Италия

Сегодня, 12:04

«Барселона» намерена подписать хавбека «Интера» Брозовича

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что главный тренер каталонцев Хави хочет сделать его ключевой фигурой в полузащите.

Интерес к 30-летнем футболисту проявляет «Аль-Наср». Сообщалось, что агенты оказывают давление на игрока с целью перехода в клуб из Эр-Рияда.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Марсело Брозович
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
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