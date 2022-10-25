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Сегодня, 00:28

Боккетти о поражении от «Сассуоло»: «Верона» будет бороться до конца, я верю в этих ребят»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вероны» Сальваторе Боккетти подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (1:2).

«Есть сожаление, потому что мы так много работали, но я верю в ребят, которые отдали все, что у них было. Наш путь долог и мы будем сражаться до конца. Мы «Верона», и мы никогда не сдаемся. Нам нужно исправить ошибки, потому что пришло время набирать очки.

Положение в турнирной таблице? Не волнуйтесь, я верю в этих ребят, и мы будем бороться до конца. Я знаю только один путь — работа. Мы выложимся по максимуму в следующем матче с «Ромой», — приводит слова Боккетти журналист Джанлука Ди Марцио.

«Сассуоло» набрало 15 очков и поднялось на 9-е место в серии А. «Верона осталась на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице (5 очков).

Сальваторе Боккетти
ФК Верона
ФК Сассуоло
серия А
0
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«Сассуоло» одержало волевую победу над «Вероной»