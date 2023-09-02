«Болонья» обыграла «Кальяри», «Удинезе» и «Фрозиноне» не забили голов

Сегодня, 21:30
«Болонья» дома обыграла «Кальяри» в матче 3-го тура чемпионата Италии — 2:1.
Голы забили вингер гостей Зиту Лувумбу (22-я минута), форвард хозяев Джошуа Зиркзе (59-я) и полузащитник Джованни Фаббиан (90-я). На 75-й минуте нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини не реализовал пенальти.
«Болонья» с 2 очками занимает 14-е место в серии А, «Кальяри» — 15-е (2 очка).
В другом матче «Удинезе» и «Фрозиноне» не забили голов — 0:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
5
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
8
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
9
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
15
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
16
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
17
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|3 : 1
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|1 : 2
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|0 : 0
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|- : -
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -