«Наполи» и «Лацио» сыграют в третьем туре чемпионата Италии в субботу, 2 сентября. Встреча пройдет на стадионе ««Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Прямой эфир матча «Наполи» — «Лацио» покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Также видеотрансляция будет доступна по платной подписке в в онлайн-кинотеатре ИВИ.

«Наполи» одержал две победы в двух стартовых турах и набрал 6 очков. «Лацио» пока не имеет набранных очков в своем активе после двух поражений подряд и располагается на 19-й строчке.

Последняя очная встреча команд закончилась победой «Лацио» — 1:0.

Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024