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Италия

2 сентября, 23:45

«Лацио» в гостях обыграл «Наполи» в серии А

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
«Наполи» — «Лацио».
Фото Reuters
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«Наполи» дома проиграл «Лацио» в матче 3-го тура чемпионата Италии — 1:2.

У хозяев отличился Петр Зелиньски (32-я минута), у гостей голы на счету Луиса Альберто (30-я) и Даити Камады (52-я).

«Лацио» набрал первые три очка в сезоне и занимает 12-е место в серии А, «Наполи» — четвертый (6 очков).

Италия. Серия А. 3-й тур
02 сент, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:2
Лацио

«Аталанта» на своем поле разгромила «Монцу» — 3:0. Голы забили Эдерсон и Джанлука Скамакка (дубль).

«Аталанта» поднялась на третью строчку (6 очков), «Монца» — 14-я (3 очка).

Италия. Серия А. 3-й тур
02 сент, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:0
Монца

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
ФК Аталанта
ФК Лацио
ФК Монца
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
2
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
5
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
6
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
9
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
10
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
11
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
12
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
13
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
14
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
15
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
16
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
17
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
18
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
19
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
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38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 2 : 1
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 0 : 0
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 3 : 0
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 1 : 2
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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