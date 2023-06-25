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Италия

Сегодня, 16:30

Брозович заработает в «Аль-Насре» 60 миллионов евро за 3 года

Руслан Минаев
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Стала известна зарплата полузащитника «Интера» Марцело Брозовича после возможного перехода в «Аль-Наср».

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, игрок заработает около 60 миллионов евро за три года. В понедельник, 26 июня, стороны должны закрыть сделку. «Аль-Наср» заплатит около 23 миллионов евро за 30-летнего хорвата.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется «Барселона». Главный тренер каталонцев Хави хочет сделать его ключевой фигурой в полузащите.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Марсело Брозович
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер (Интернационале)
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