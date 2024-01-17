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Италия

Сегодня, 03:52

Буффон хочет стать спортивным директором

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-вратарь «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, что хотел бы стать спортивным директором футбольного клуба.

«Стать спортивным директором – это значит, подвергнуть себя испытанию после 32 лет в качестве футболиста. Одного футбольного опыта для работы в этой области недостаточно, а юридическая, экономическая и управленческая подготовка имеет основополагающее значение для спортивного менеджера любого уровня.

Мне повезло, и я переживал много эмоций в карьере. Оставаться с «Ювентусом» в серии В, в 28 лет и будучи чемпионом мира, казалось безумием, но это был выбор, который отражал меня и то, во что я верил в детстве. Деньги, с другой стороны, всегда были последней вещью для меня, не проблемой», – приводит Juvenews.eu слова Буффона.

 
Джанлуиджи Буффон, Алан Дзагоев и&nbsp;Эден Азар. Топ-футболисты, завершившие карьеру в 2023-м. Буффон, Азар, Дзагоев и другие легенды
Джанлуиджи Буффон
Футбол
ФК Ювентус
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