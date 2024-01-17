Буффон хочет стать спортивным директором

Экс-вратарь «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, что хотел бы стать спортивным директором футбольного клуба.

«Стать спортивным директором – это значит, подвергнуть себя испытанию после 32 лет в качестве футболиста. Одного футбольного опыта для работы в этой области недостаточно, а юридическая, экономическая и управленческая подготовка имеет основополагающее значение для спортивного менеджера любого уровня.

Мне повезло, и я переживал много эмоций в карьере. Оставаться с «Ювентусом» в серии В, в 28 лет и будучи чемпионом мира, казалось безумием, но это был выбор, который отражал меня и то, во что я верил в детстве. Деньги, с другой стороны, всегда были последней вещью для меня, не проблемой», – приводит Juvenews.eu слова Буффона.