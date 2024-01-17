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Италия

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Мостовой: «Моуринью в «Зените»? Да, будет больше шума, но что еще?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что португальскому специалисту Жозе Моуринью нет смысла ехать работать в Россию.

«Моуринью уже взрослый человек. Смысл ему ехать в Россию, когда он уже отработал во всех европейских странах, где можно, и заработал много денег? Думаете, что-то новое произойдет, если он приедет, например, в «Зенит»? Да, будет больше шума, но что еще? «Зенит» выиграет еще раз чемпионат и все? Он привезет ворота другого размера? Правила-то одни и те же. Хайпа будет больше, да. Но мы и так сейчас за счет хайпа живем, кошмар», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает 9-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-mourin-yu-v-zenite-isklyucheno-hajpa-budet-bol-she-no-chto-eshhe/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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