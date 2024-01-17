Вице-президент «Интера» Дзанетти прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти отреагировал на увольнение Жозе Моуринью из «Ромы».

«У меня отличные взаимоотношения с Жозе, и мне его очень жаль. Я хорошо знаю его характер, он настоящий профессионал. Обидно, что все закончилось таким образом, ведь он очень хотел добиться успеха с «Ромой», — цитирует функционера TMW.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает 9-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.