Буффон не собирается завершать карьеру пока «Парма» не выйдет в серию А

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда будет готов завершить игровую карьеру.

«Я по-прежнему столь же энергичен, как и раньше, в том числе и благодаря самому возвращению в ворота в 43 года — это само по себе дарит мощный эмоциональный и энергетический всплеск. Но, возможно, он иссякнет, когда я вернусь в Серию А с «Пармой» — это станет для меня исполнением всех целей», — приводит слова Буффона ITASportPress.

45-летний Буффон начал свою карьеру в «Парме».

В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за свою команду, пропустил 16 мячей и 2 матча отстоял в «сухую».

«Парма» располагается на 7-й строчке турнирной таблицы серии Б, набрав 40 очков за 29 матчей.