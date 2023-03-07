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Италия

Сегодня, 09:53

Буффон не собирается завершать карьеру пока «Парма» не выйдет в серию А

Виталий Косик
Корреспондент
Джанлуиджи Буффон.
Фото Global Look Press
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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда будет готов завершить игровую карьеру.

«Я по-прежнему столь же энергичен, как и раньше, в том числе и благодаря самому возвращению в ворота в 43 года — это само по себе дарит мощный эмоциональный и энергетический всплеск. Но, возможно, он иссякнет, когда я вернусь в Серию А с «Пармой» — это станет для меня исполнением всех целей», — приводит слова Буффона ITASportPress.

45-летний Буффон начал свою карьеру в «Парме».

В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за свою команду, пропустил 16 мячей и 2 матча отстоял в «сухую».

«Парма» располагается на 7-й строчке турнирной таблицы серии Б, набрав 40 очков за 29 матчей.

Джанлуиджи Буффон
Футбол
ФК Парма
серия B
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