Мехди Бенатия пожелал удачи Аллегри в «Ювентусе»

Экс-игрок «Ювентуса» Мехди Бенатия рассказал, что думает о главном тренере команды Массимилиано Аллегри, с которым у него не сложились отношения в туринском клубе.

«Я его всегда уважал. А он не всегда был со мной честным и корректным. Если не верите, спросите у Кьеллини, Барцальи или Бонуччи, они знают. Но я в любом случае желаю и ему, и «Ювентусу» всего наилучшего», — цитирует слова Бенатиа ITASportPress.