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Италия

Сегодня, 11:07

Мехди Бенатия пожелал удачи Аллегри в «Ювентусе»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Ювентуса» Мехди Бенатия рассказал, что думает о главном тренере команды Массимилиано Аллегри, с которым у него не сложились отношения в туринском клубе.

«Я его всегда уважал. А он не всегда был со мной честным и корректным. Если не верите, спросите у Кьеллини, Барцальи или Бонуччи, они знают. Но я в любом случае желаю и ему, и «Ювентусу» всего наилучшего», — цитирует слова Бенатиа ITASportPress.

«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков за 25 игр.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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