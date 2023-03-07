Мехди Бенатия пожелал удачи Аллегри в «Ювентусе»

Сегодня, 11:07
Экс-игрок «Ювентуса» Мехди Бенатия рассказал, что думает о главном тренере команды Массимилиано Аллегри, с которым у него не сложились отношения в туринском клубе.
«Я его всегда уважал. А он не всегда был со мной честным и корректным. Если не верите, спросите у Кьеллини, Барцальи или Бонуччи, они знают. Но я в любом случае желаю и ему, и «Ювентусу» всего наилучшего», — цитирует слова Бенатиа ITASportPress.
«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков за 25 игр.