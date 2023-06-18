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Сегодня, 11:16

Бывший ассистент Гарсии: «Руди выиграет с «Наполи» Лигу чемпионов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фредерик Бомпар, бывший ассистент нового главного тренера «Наполи» Руди Гарсии, поделился ожиданиями от работы француза в клубе.

«Руди мечтает выиграть Лигу чемпионов. Ядумаю, что он может это сделать, его время пришло. Что-то подсказывает мне, что он выиграет ее с «Наполи», — цитирует Бомпара L`Equipe.

«Наполи» 15 июня объявил о назначении 59-летнего Гарсии новым главным тренером команды. Он сменил на этом посту Лучано Спаллетти, который покинул неаполитанцев после чемпионства в прошедшем сезоне.

Последним клубом Гарсии был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он возглавлял «Лион», «Марсель», «Рому», «Лилль», «Ле-Ман», «Дижон» и «Сент-Этьен»

Футбол
ФК Наполи
Руди Гарсия
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