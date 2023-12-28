Чемпионат Италии: расписание матчей серии А в новогодние праздники 2023 / 2024

28 декабря, 23:00
В новогодние праздники пройдет 2 тура чемпионата Италии по футболу: 18-й и 19-й. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.
Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».
Следить за матчами нового сезона серии А можно с помощью прямых трансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Центральную встречу будут показывать на главном телеканале, другие на каналах «Футбол».
18-й тур
20:30. «Фиорентина» — «Торино»
20:30. «Наполи» — «Монца»
22:45. «Дженоа» — «Интер»
22:45. «Лацио» — «Фрозиноне»
14:30. «Аталанта» — «Лечче»
17:00. «Кальяри» — «Эмполи»
17:00. «Удинезе» — «Болонья»
20:00. «Верона» — «Салернитана»
20:00. «Милан» — «Сассуоло»
22:45. «Ювентус» — «Рома»
19-й тур
22:45. «Болонья» — «Дженоа»
14:30. «Интер» — «Верона»
17:00. «Фрозиноне» — «Монца»
20:00. «Лечче» — «Кальяри»
22:45. «Сассуоло» — «Фиорентина»
14:30. «Эмполи» — «Милан»
17:00. «Торино» — «Наполи»
17:00. «Удинезе» — «Лацио»
20:00. «Салернитана» — «Ювентус»
22:45. «Рома» — «Аталанта»
Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.