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Италия

28 декабря, 23:00

Чемпионат Италии: расписание матчей серии А в новогодние праздники 2023 / 2024

18-й и 19-й туры чемпионата Италии пройдут в новогодние праздники
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Интера&amp;quot;.
Фото Reuters
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В новогодние праздники пройдет 2 тура чемпионата Италии по футболу: 18-й и 19-й. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Следить за матчами нового сезона серии А можно с помощью прямых трансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Центральную встречу будут показывать на главном телеканале, другие на каналах «Футбол».

Расписание матчей чемпионата Италии в новогодние праздники

18-й тур

29 декабря, пятница

20:30. «Фиорентина» — «Торино»
20:30. «Наполи» — «Монца»
22:45. «Дженоа» — «Интер»
22:45. «Лацио» — «Фрозиноне»

30 декабря, суббота

14:30. «Аталанта» — «Лечче»
17:00. «Кальяри» — «Эмполи»
17:00. «Удинезе» — «Болонья»
20:00. «Верона» — «Салернитана»
20:00. «Милан» — «Сассуоло»
22:45. «Ювентус» — «Рома»

19-й тур

5 января, пятница

22:45. «Болонья» — «Дженоа»
14:30. «Интер» — «Верона»

6 января, суббота

17:00. «Фрозиноне» — «Монца»
20:00. «Лечче» — «Кальяри»
22:45. «Сассуоло» — «Фиорентина»

7 января, воскресенье

14:30. «Эмполи» — «Милан»
17:00. «Торино» — «Наполи»
17:00. «Удинезе» — «Лацио»
20:00. «Салернитана» — «Ювентус»
22:45. «Рома» — «Аталанта»

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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