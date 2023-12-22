Черышев: «Летом посмотрим, какие будут предложения. Будем решать, где дальше продолжать карьеру»

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев поделился мнением о своем контракте, который истекает в конце сезона.

«Каким вижу свое будущее после истечения контракта с «Венецией»? Поживем — увидим. Не знаю, не буду загадывать. Сейчас самое главное доиграть, довести дело до конца. А летом посмотрим какие будут предложения, будем рассматривать и решать, где дальше продолжать карьеру», — сказал Черышев в интервтб на YouTube-канале РПЛ.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.