Черышев рассказал, как турецкий клуб изменил условия контракта в последний момент

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, что после ухода из «Валенсии» мог продолжить карьеру в Турции, но клуб, который предлагал ему контрактт, в последний момент изменил условия.

«Откуда завали после ухода из «Валенсии»? Хороший вариант в плане финансов был из Кипра, но мне показалось, что для меня это преждевременный этап: хотелось все же поиграть в чемпионате выше уровнем, при всем уважении к киприотской лиге. Решил, что еще успею через пару лет туда попасть. Звали в Турцию, причем был момент, когда я уже собрал чемодан и был готов лететь. Но в последний момент условия контракта изменились. Конечно, мне это не понравилось: договорились на одно, потом на второе, а в итоге нужно было соглашаться с третьим. В общем, было все неоднозначно, и я не полетел. Остался в Мадриде дальше тренироваться и поддерживать форму», — приводит слова Черышева Sport24.

32-летний россиянин выступает за «Венецию» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 10 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.