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Италия

Сегодня, 22:43

Черышев рассказал, как турецкий клуб изменил условия контракта в последний момент

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, что после ухода из «Валенсии» мог продолжить карьеру в Турции, но клуб, который предлагал ему контрактт, в последний момент изменил условия.

«Откуда завали после ухода из «Валенсии»? Хороший вариант в плане финансов был из Кипра, но мне показалось, что для меня это преждевременный этап: хотелось все же поиграть в чемпионате выше уровнем, при всем уважении к киприотской лиге. Решил, что еще успею через пару лет туда попасть. Звали в Турцию, причем был момент, когда я уже собрал чемодан и был готов лететь. Но в последний момент условия контракта изменились. Конечно, мне это не понравилось: договорились на одно, потом на второе, а в итоге нужно было соглашаться с третьим. В общем, было все неоднозначно, и я не полетел. Остался в Мадриде дальше тренироваться и поддерживать форму», — приводит слова Черышева Sport24.

32-летний россиянин выступает за «Венецию» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 10 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-cheryshev-rasskazal-pochemu-otkazalsya-ot-kontrakta-v-turtsii-yego-tam-obmanuli
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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