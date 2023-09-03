«Венеция» сыграла вничью с «Читтаделлой», Черышев провел матч в запасе

«Венеция» на выезде сыграла вничью с «Читтаделлой» в матче 4-го тура серии В — 0:0.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных. Он в этом сезоне сыграл за клуб в чемпионате в общей сложности 24 минуты.

«Венеция» с 8 очка занимает четвертое место в серии В, «Читтаделла» находится на девятой строчке (5 очков).