Данило объяснил, почему «Ювентус» проиграл «Наполи»

Защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал поражение от «Наполи» (1:5) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Мы не были феноменальными до этого вечера, но и сейчас мы не бесполезны. Важно знать себе цену и то, что мы команда. То, что люди говорят за пределами раздевалки, не должно влиять на нас.

Психологические проблемы? Я не хочу больше об этом слышать, мы доказали, что это не проблема. Просто сегодня вечером мы допустили много ошибок, и с завтрашнего дня мы должны проанализировать все на футбольном уровне. Их ноги были быстрее наших, это правда. «Наполи» — очень сильная команда, когда у них есть простнаство, чтобы атаковать, и мы должны были быть более разумными в таких ситуациях», — цитирует Football Italia Данило.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.