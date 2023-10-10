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Италия

Сегодня, 20:15

Де Лаурентис о работе Гарсии в «Наполи»: «Для него настали не лучшие времена»

Руслан Минаев
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Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал работу главного тренера неаполитанцев Руди Гарсии и результаты команды в этом сезоне серии А.

«Для него настали не лучшие времена. Я предприниматель и должен был заинтересован в том, что происходит внутри компании. Тренер и спортивный директор к моим услугам.

Я приму соответствующие решения в нужное время. Окружение не может на меня повлиять. Каждое поспешное решение — неправильное. В жизни невозможно иметь все здесь и сейчас. Нужно не напрягать голову и усердно работать», — цитирует Де Лаурентиса La Repubblica.

После 8 матчей «Наполи» занимает 5-е место с 14 очками. В следующей игре действующие чемпионы Италии сыграют на выезде с «Вероной» 21 октября.

ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
Руди Гарсия
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