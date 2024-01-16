Де Росси назначен главным тренером «Ромы»

«Рома» сообщила о назначении Даниеля Де Росси на пост главного тренера команды до 30 июня 2024 года.

«Мы счастливы, что можем передать роль главного тренера «Ромы» Де Росси, поскольку считаем, что лидерство и амбиции, которые всегда определяли его, могут оказаться решающими в достижении целей команды до конца сезона. Мы знали о неразрывной связи Де России с клубом, но его энтузиазм, с которым он согласился занять эту должность на ближайшие несколько месяцев, еще больше убедил нас в его способности быть проводником для игроков и гордым представителем ценностей клуба», — приводит сайт клуба слова владельцев Дэна и Райана Фридкинов.

Первым матчей Де Росси на новой должности станет игра серии А против «Вероны», которая пройдет 20 января на «Стадио Олимпико».

16 января «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

40-летний Де России выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка страны.

Итальянец завершил карьеру футболиста в 2020 году. После этого он входил в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии и работал в СПАЛе (с октября 2022 по февраль 2023).