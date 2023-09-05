Ди Лоренцо может стать новым капитаном сборной Италии

Новый главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти собирается сделать экс-игрока «Наполи» Джованни ди Лоренцо новым капитаном итальянской сборной.

«Думаю, это правильный выбор, Спаллетти хорошо его знает, он ведь был капитаном его «Наполи». Спаллетти — революционер итальянского футбола, Гравина сделал идеальный выбор после ухода Манчини», — заявил агент игрока Марио Джуффреди Il Mattino.

Сборная Италии в сентябре в рамках отбора на чемпионат Европы сыграет с командами Северной Македонии и Украины.