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Италия

Сегодня, 09:01

Ди Лоренцо может стать новым капитаном сборной Италии

Виктория Кравченко
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Новый главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти собирается сделать экс-игрока «Наполи» Джованни ди Лоренцо новым капитаном итальянской сборной.

«Думаю, это правильный выбор, Спаллетти хорошо его знает, он ведь был капитаном его «Наполи». Спаллетти — революционер итальянского футбола, Гравина сделал идеальный выбор после ухода Манчини», — заявил агент игрока Марио Джуффреди Il Mattino.

Сборная Италии в сентябре в рамках отбора на чемпионат Европы сыграет с командами Северной Македонии и Украины.

Сборная Италии по футболу
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