Ди Мария рассказал о планах на будущее

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Полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария признался, что ведет с туринским клубом переговоры о новом контракте.
«Мы разговариваем [о новом контракте]. Я счастлив здесь. Наконец-то я чувствую привязанность фанатов после тяжелого старта», — цитирует игрока TodoFichajes.
Ранее сообщалось, что в хавбеке заинтересован «Атлетико».
В текущем сезоне серии А 35-летний футболист провел 18 матчей, забив 4 гола и сделав 4 ассиста. В «Ювентусе» он выступает с 2022 года. Трансферная стоимость игрока — 10 миллионов евро.