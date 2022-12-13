Дюмфрис может уйти из «Интера» только в летнее трансферное окно

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает CalcioMercato, руководство клуба и главный тренер Симоне Индзаги заинтересованы в том, чтобы защитник не покинул клуб зимой. 26-летний игрок может уйти только в летнее трансферное окно. «Интер» попросит за Дюмфриса 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.