«Ювентус» ждет ответа от Влаховича, чтобы определить будущее игрока

«Ювентус» хочет определиться с будущим нападающего Душана Влаховича, который может покинуть команду.

В настоящий момент «старая синьора» ждет ответа от игрока, после чего будет принято решение, пишет Tuttosport.

В текущем сезоне Влахович сыграл за итальянский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Душана Влаховича в 80 миллионов евро.