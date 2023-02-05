Дзаньоло настаивает на переходе из «Ромы» в «Галатасарай»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло открыт к переходу в «Галатасарай». 23-летний хавбек настаивает на том, чтобы римский клуб отпустил его в аренду до конца сезона, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Зимой полузащитник уже подавал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение от английского «Борнмута» и приняла его, но сам игрок отказался от перехода. После этого между клубом и футболистом случился конфликт, в результате чего Дзаньоло на некоторое время был отстранен от работы с командой.

Действующее соглашение итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.