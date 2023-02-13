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Италия

Сегодня, 08:15

Бардзальи: «От игры «Ювентуса» не захватывает дух, но этого и не требуется»

Бардзальи поделился мнением об игре туринцев в матче с «Фиорентиной»
Руслан Минаев
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Экс-игрок «Ювентуса» и футбольный эксперт Андреа Бардзальи поделился мнением об игре туринцев в матче с «Фиорентиной» (1:0) в 22-м туре чемпионата Италии.

«От этого футбола не захватывает дух, но этого и не требуется, тренеру нужно другое. Важны факты, а они в том, что сейчас, без своего штрафа в пятнадцать очков, «Ювентус» был бы вторым в чемпионате», — цитирует Барцальи FCInter1908.it.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

«Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков.

Андреа Барцальи
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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