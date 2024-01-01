Буффон предлагает увеличить размер ворот в футболе: «Забить двухметровому вратарю сложно»

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон предлагает увеличить размер ворот.

По словам голкипера, это объясняется тем, что современные вратари стали крупнее, а полевые игроки стали сильнее бить.

Высота современных ворот составляет 2,44 м, а ширина — 7,32 м.

«Вы можете видеть влияние роста голкипера на дальние удары. Тридцать лет назад на каждые пятьдесят ударов приходилось десять голов. Сегодня 3 из 50 — это очень много. Издалека двухметровому вратарю забить гораздо сложнее», — цитирует Буффона Tuttosport.

Буффон 2 августа 2023 года объявил о завершении карьеры. 45-летний голкипер выступал за «Парму, «ПСЖ» и «Ювентус». Со сборной Италии Буффон становился чемпионом мира (2006).