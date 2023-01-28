«Торино» сыграл вничью с «Эмполи», Миранчук сделал голевую передачу

Сегодня, 18:51
«Торино» сыграл вничью с «Эмполи» со счетом 2:2 в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Причем туринский клуб отыгрался со счета 0:2 в последние 10 минут матча. В одном из голов поучаствовал российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, который вышел на замену по ходу второго тайма и сделал голевую передачу.
Для россиянина эта голевая передача стала второй в нынешнем сезоне итальянской серии А.
«Торино» набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эмполи» остался на 10-й строчке (26 очков).
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