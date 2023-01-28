Криштиану Роналду готов дать показания итальянской прокуратуре по делу «Ювентуса»

Сегодня, 18:05
Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов дать показания прокуратуре Турина в рамках расследования в отношении футбольного клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Португалец был одним из игроков «Юве», отказавшихся от части своей заработной платы во время пандемии коронавируса. Позднее стало известно, что футболисты подписали соглашения, позволившие получать им зарплату в полном объеме без уведомления ФИФА, что и стало причиной для расследования.
Согласно утекшему в прессу документу, «Ювентус» до сих пор должен выплатить форварду почти 20 миллионов евро.
Согласно информации издания, прокуратура собирается задать португальцу 47 вопросов, которые связаны с его договоренностью с «Юве» о теневых выплатах во время пандемии.
20 января суд в Италии лишил «Ювентус» 15 очков в текущем сезоне чемпионата страны по футболу из-за финансовых махинаций.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования