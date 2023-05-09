Защитник «Интера» Димарко: «Очень рад сыграть в полуфинале ЛЧ и хочу насладиться этим моментом»

Защитник «Интера» Федерико Димарко поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Миланом».

«Как и с любыми дерби, играть в таких матчах невероятно. Я как фанат «Интера» видел очень много этих дерби. Очень рад сыграть в полуфинале и хочу насладиться этим моментом. Я был на «Сан-Сиро» в 2003 году. Как у болельщика «Интера» у меня остались не самые приятные воспоминания о тех матчах. Но то, что я там был 20 лет назад, а сейчас могу сыграть в полуфинале... Это невероятное ощущение», — приводит слова Димарко пресс-служба УЕФА.

Матч «Милан» — «Интер» состоится 10 мая. Начало — в 22:00 мск.