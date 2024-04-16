Фелипе Андерсон объявил об уходе из «Лацио»

Вингер «Лацио» Фелипе Андерсон объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

«Из уважения к «Лацио» и всем его сотрудникам, которые всегда поддерживали меня, сообщаю вам, что я не достиг соглашения о продлении контракта с клубом и поэтому в следующем сезоне я пойду другим путем. Я всегда на деле демонстрировал свой профессионализм и преданность «Лацио», поэтому уверяю вас, что до последнего дня своего контракта я буду посвящать себя этой футболке. Спасибо за все!» — написал Фелипе Андерсон в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 30-летний бразилец перейдет в «Ювентус» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Фелипе Андерсон провел 44 матча, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.