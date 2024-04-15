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Италия

15 апреля, 23:38

«Аталанта» упустила победу в матче с «Вероной», Миранчук отыграл 30 минут

Руслан Минаев
Джанлука Скамакка наносит удар.
Фото Global Look Press
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«Аталанта» дома сыграла вничью с «Вероной» в заключительном матче 32-го тура серии А — 2:2.

У хозяев голы забивали Джанлука Скамакка и Эдерсон. У гостей отличились Дарко Лазович и Тиджани Нослин.

Бергамаски после первого тайма вели со счетом 2:0 и пропустили на 56-й и 60-й минутах.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену и провел на поле 30 минут.

Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 51 очко и занимает 6-е место в таблице серии А. У «Вероны» — 28 очков и 16-я строчка.

Италия. Серия А. 32-й тур
15 апр, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:2
Верона

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Верона
3
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