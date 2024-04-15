«Аталанта» упустила победу в матче с «Вероной», Миранчук отыграл 30 минут

15 апреля, 23:38
«Аталанта» дома сыграла вничью с «Вероной» в заключительном матче 32-го тура серии А — 2:2.
У хозяев голы забивали Джанлука Скамакка и Эдерсон. У гостей отличились Дарко Лазович и Тиджани Нослин.
Бергамаски после первого тайма вели со счетом 2:0 и пропустили на 56-й и 60-й минутах.
Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену и провел на поле 30 минут.
Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 51 очко и занимает 6-е место в таблице серии А. У «Вероны» — 28 очков и 16-я строчка.