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Италия

Сегодня, 17:10

Мейра: «Спалетти — фантастический тренер. Он не упустит чемпионство»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, что думает о перспективах экс-тренера петербургского клуба Лучано Спаллетти выиграть чемпионат Италии с «Наполи» в этом сезоне.

«Я думаю, что он уже это практически сделал. Он не упустит чемпионство. Спалетти — фантастический тренер. Он доказал это еще в «Зените», выиграв множество трофеев. И мы видим, что сейчас «Наполи» имеет прекрасные шансы стать чемпионом страны. Также они в Лиге чемпионов утроили настоящий перформанс», — цитирует Мейру Metaratings.ru.

Спаллетти занимал должность главного тренера «Зенита» с 2009 по 2014 год. Под его руководством петербургский клуб дважды выиграл чемпионат России и один раз — Кубок страны.

С 2021 года итальянский специалист работает в «Наполи». На данный момент неаполитанцы лидируют в серии А, имея в активе 62 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/meira-spalletti-ne-upustit-chempionstvo-v-italii-on-fantasticheskii-trener-229890/
Фернанду Мейра
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Лучано Спаллетти
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