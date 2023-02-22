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Италия

Сегодня, 18:02

Меньян вернется на поле 4 марта в матче против «Фиорентины»

Руслан Минаев
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Вратарь «Милана» Майк Меньян вернется в состав клуба 4 марта в матче против «Фиорентины», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 26 февраля в матче против «Аталанты» на поле выйдет Чиприан Тэтэрушану. Соответственно Меньян сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «Тоттенхэма».

Футболист не играет с октября из-за различных повреждений. Из-за повреждения Меньян не ездил со сборной Франции в Катар на чемпионат мира-2022.

В текущем сезоне 27-летний француз успел сыграть 9 матчей во всех турнирах, дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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