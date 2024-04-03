«Фиорентина» и «Аталанта» 3 апреля во Флоренции встретятся в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Фиорентина» — «Аталанта» можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 21.30. мск. Следите за ключевыми событиями противостояния Кубка Италии в матч-центре «СЭ».

Ответная встреча 1/2 финала Кубка «Аталанта» — «Фиорентина» пройдет 24 апреля в Бергамо. Начало — в 22.00 мск.

В текущем сезоне российский полузащитник Алексей Миранчук провел за «Аталанту» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

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