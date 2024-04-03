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Италия

3 апреля, 21:24

Миранчук вошел в стартовый состав «Аталанты» на полуфинальный матч Кубка Италии

Виктория Кравченко
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Фиорентина» и «Аталанта» огласили стартовые составы на первый полуфинальный матч Кубка Италии. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе.

«Фиорентина»: Терраччано, Кайоде, Миленкович, Раньери, Паризи, Мандрагора, Бонавентура, Нико Гонсалес, Бельтран, Куаме, Белотти.

«Аталанта»: Карнезекки, Джимшити, Хин, Колашинац, Хольм, Де Роон, Пашалич, Руджери, Копмейнерс, Миранчук, Лукман.

Встреча пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и начнется в 22.00 мск.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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