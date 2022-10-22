Гол Мхитаряна принес «Интеру» победу над «Фиорентиной» со счетом 4:3

«Интер» на выезде обыграл «Фиорентину» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Голами в составе команды из Милана отметились Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, оформивший дубль, и Генрих Мхитарян, который принес победу своей команде, забив на 90+6-й минуте.

За клуб из Флоренции забили Артур Кабрал, Жонатан Иконе и Лука Йович.

«Интер» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» находится на 13-й позиции (10 очков).