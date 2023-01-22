Гол Миранчука принес «Торино» победу над «Фиорентиной»

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«Торино» обыграл «Фиорентину» на выезде в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол на 33-й минуте встречи забил российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук. Этот мяч стал для него четвертым в нынешнем розыгрыше серии А и десятым за все время выступлений в лиге.
«Торино» одержал первую победу над «Фиорентиной» на выезде в серии А с 31 октября 1976 года. Тогда команда также выиграла со счетом 1:0. С тех пор «Фиорентина» побеждала «Торино» дома 18 раз, еще 14 игр завершились вничью.
Туринцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 26 очками. «Фиорентина» идет на девятой строчке с 23 очками.
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