Гол Миранчука принес «Торино» победу над «Фиорентиной»

«Торино» обыграл «Фиорентину» на выезде в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте встречи забил российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук. Этот мяч стал для него четвертым в нынешнем розыгрыше серии А и десятым за все время выступлений в лиге.

«Торино» одержал первую победу над «Фиорентиной» на выезде в серии А с 31 октября 1976 года. Тогда команда также выиграла со счетом 1:0. С тех пор «Фиорентина» побеждала «Торино» дома 18 раз, еще 14 игр завершились вничью.

Туринцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 26 очками. «Фиорентина» идет на девятой строчке с 23 очками.