Форвард «Фиорентины» Кокорин получил 91-й номер на сезон-2023/24

Сегодня, 15:47
«Фиорентина» на своем сайте опубликовала список игровых номеров команды на сезон-2023/24. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин будет выступать под 91-м номером. С этими же цифрами он играл в «Арисе».
В прошедшем сезоне 32-летний форвард на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.
Россиянин готовится к сезону-2023/24 в расположении «Фиорентины». 19 августа флорентийцы сыграют с «Дженоа» в 1-м туре чемпионата Италии.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -