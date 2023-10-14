Форвард Мартинес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в скором времени может подписать новый контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, миланцы готовят соглашение для игрока с существенным увеличением текущей зарплаты. По новому контракту аргентинец будет зарабатывать семь миллионов евро в год. Такого оклада нет ни у кого в команде.

Нынешний контракт 26-летнего нападающего с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, стоимость Мартинеса составляет 100 миллионов евро.