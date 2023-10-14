Полузащитник «Ромы» Залевски может подать в суд на журналиста из-за обвинений в ставках

Хавбек «Ромы» Никола Залевски рассматривает возможность подать иск в суд на журналиста Фабрицио Корону, который обвинил его в ставках на футбольные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

13 октября появилась информация, что 21-летний поляк сделал ставку, что получит желтую карточку в матче против «Салернитаны» (2:2) в 36-м туре прошедшего сезона серии А. Залевски получил предупреждение за срыв атаки в концовке встречи.

Кроме того, сообщалось, что в ставках обвиняются Николо Фаджоли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл») и Николо Дзаньоло («Астон Вилла). Также в сети появился предполагаемый список всех футболистов, которые делали незаконные ставки.