Форвард «Ромы» Шомуродов оценил свою игру в минувшем сезоне

Сегодня, 21:07
Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал свою игру в прошлом сезоне и порассуждал о своих перспективах.
Свой сезон он начал в римском клубе, змой перешел в аренду в «Специю», которая вылетела из серии А.
«В «Специи» я получил не так много игровой практики. Обидно, что все вышло не так, как мы хотели, и клуб вылетел в серию Б. На данный момент соглашение с клубом у меня закончилось. Не знаю, когда точно все решится, но определенно это будет уже после отпуска», — заявил Шомуродов Metaratings.ru.
Футболист с 2017 по 2020 годы выступал в РПЛ за «Ростов». С 2021 года форвард принадлежит «Роме».