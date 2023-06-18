Форвард «Ромы» Шомуродов оценил свою игру в минувшем сезоне

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал свою игру в прошлом сезоне и порассуждал о своих перспективах.

Свой сезон он начал в римском клубе, змой перешел в аренду в «Специю», которая вылетела из серии А.

«В «Специи» я получил не так много игровой практики. Обидно, что все вышло не так, как мы хотели, и клуб вылетел в серию Б. На данный момент соглашение с клубом у меня закончилось. Не знаю, когда точно все решится, но определенно это будет уже после отпуска», — заявил Шомуродов Metaratings.ru.