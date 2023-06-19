«Торино» хочет сохранить Влашича

«Торино» заинтересован в том, чтобы сохранить полузащитника Николу Влашича в составе, сообщает Sky Sports.

В сезоне-2022/23 25-летний хорват выступал за итальянскую команду на правах аренды из «Вест Хэма». Руководство «Торино» удовлетворено игрой футболиста и рассчитывает либо арендовать его вновь, либо договориться о выкупе игрока этим летом.

Также туринцы рассматривают возможность подписания полузащитника «Лестера» Денниса Прата.

В сезоне-2022/23 Влашич забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 17 миллионов евро.