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Италия

Сегодня, 15:16

«Торино» хочет сохранить Влашича

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Торино» заинтересован в том, чтобы сохранить полузащитника Николу Влашича в составе, сообщает Sky Sports.

В сезоне-2022/23 25-летний хорват выступал за итальянскую команду на правах аренды из «Вест Хэма». Руководство «Торино» удовлетворено игрой футболиста и рассчитывает либо арендовать его вновь, либо договориться о выкупе игрока этим летом.

Также туринцы рассматривают возможность подписания полузащитника «Лестера» Денниса Прата.

В сезоне-2022/23 Влашич забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 17 миллионов евро.

Никола Влашич
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
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