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Италия

Сегодня, 22:02

Камоцци: «Без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук в этом сезоне полностью раскрылся в Серии А. Он показывает отличную игру. Без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице. Алексей — лидер команды. Надеюсь, его лучшие годы в Италии еще впереди. У него все для этого есть», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук сыграл за «Торино» 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Торино» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Торино
Франко Камоцци
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