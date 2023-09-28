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Италия

Сегодня, 21:27

«Фиорентина» на выезде сыграла вничью с «Фрозиноне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фиорентина» в гостях сыграла вничью с «Фрозиноне» в матче 6-го тура итальянской серии А — 1:1.

На 19-й минуте счет открыл вингер флорентийцев Николас Гонсалес. Ничью хозяевам принес гол Матиаса Соуле на 70-й минуте.

«Фиорентина» с 11 очками идет на седьмом месте в серии А. «Фрозиноне» с 8 баллами занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 6-й тур
28 сент, 19:30. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
1:1
Фиорентина

В параллельном матче «Монца» дома сыграла вничью с «Болоньей» — 0:0. Гости заканчивали встречу в меньшинстве — на 87-й минуте вторую желтую карточку получил Алексис Салемакерс.

Италия. Серия А. 6-й тур
28 сент, 19:30. U-Power Stadium (Монца)
Монца
0:0
Болонья

Футбол
ФК Болонья
ФК Монца
ФК Фиорентина
ФК Фрозиноне
0
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